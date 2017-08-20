В Ангарске пообещали сохранить все библиотеки

Ангарск. Сибирские новости - Все библиотеки Централизованной библиотечной системы будут сохранены в полном объеме. Библиотек в Ангарске не станет меньше ни на один квадратный метр. Такое распоряжение дал мэр Сергей Петров.



По поручению мэра отработан вариант, при котором можно оставить все библиотеки, дополнив их деятельность с учетом интересов жителей. Ангарчан призывают активно высказываться о том, каким они видят современное пространство библиотек. Пожелания, идеи и предложения можно оставлять на сайте Центра поддержки общественных инициатив «Ангарск - читающий город», а также позвонив по телефону Центра поддержки общественных инициатив 52-14-70. Каждое предложение будет рассмотрено.



Между тем, пресс-служба областного правительства также сообщила о полном сохранении всех филиалов Централизованной библиотечной системы Ангарского городского округа, только со ссылкой на министра культуры и архивов Иркутской области Ольгу Стасюлевич.



Отмечается, что в Ангарске побывала комиссия, в которую вошли специалисты министерства культуры и архивов и Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского.



Напомним, Управлением по культуре и молодежной политике Ангарского городского округа 28 июля 2017 года был издан приказ по оптимизации библиотечной системы. В соответствии с ним детские библиотеки № 7 в 15 микрорайоне и № 8 в 10 микрорайоне объединялись в одну на базе последней, детская библиотека № 10 становилась отделением общедоступной библиотеки № 5, расположенной в 95 квартале. Такая же схема применялась и к детской библиотеке №15 в 6а микрорайоне и общедоступной библиотеке № 20 в 7 микрорайоне. Они должны были стать частью библиотеки № 6 в 8 микрорайоне.



Такое решение местные власти объяснили необходимостью повышения зарплаты работникам учреждений культуры. Предполагалось, что в бывших филиалах ЦБС будут созданы клубы по месту жительства.



«Процесс сокращения библиотечных пунктов вызвал негодование и протест жителей Ангарска, что привело к многочисленным обращениям о закрытии муниципальных библиотек, а также составлению коллективной петиции. В защиту библиотек жители собрали более 500 подписей», - цитирует пресс-служба правительства Ольгу Стасюлевич.



Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского направила письмо в адрес администрации АГО, исключающее возможность закрытия учреждений. Было рекомендовано детально изучить социальные нормативы и нормы по размещению библиотек. Библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского ходатайствовала о необходимости сохранения штатной численности работников ЦБС, а также существующей сети муниципальных библиотек на территории округа.



Представителями министерства культуры и архивов области и научной библиотеки было указано на непроработанность нормативного акта, изданного Управлением по культуре и молодежной политике Ангарского городского округа. Директору Централизованной библиотечной системы округа Ольге Тоболь было рекомендовано усилить работу библиотек города в части реализации положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», а также Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.



В результате работы комиссии мэр Ангарского городского округа Сергей Петров принял решение об отмене приказа.



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2017-08-20 11:24:35