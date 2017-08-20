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Семейную молочную животноводческую ферму открыли в Заларинском районе

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Иркутск. Сибирские новости - Семейную молочную животноводческую ферму открыли в селе Сорты Заларинского района. В 2015 году владельцы крестьянско-фермерского хозяйства выиграли конкурсный отбор на право получения господдержки на развитие семейных молочных животноводческих ферм. Размер субсидии составил 12 млн руб. Средства направили на строительство, приобретение технологического оборудования для содержания животных.

"Ферма выстроена в качественном железобетонном исполнении. Показатель продуктивности производства этой фермы будет составлять не менее 4,5 тысяч килограмм молока на одну фуражную корову. Это хороший показатель для крестьянско-фермерского хозяйства", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко, который посетил новую семейную молочную животноводческую ферму.

За время реализации областной программы по развитию семейных молочных животноводческих ферм с 2012 по 2016 год за счет средств областного бюджета гранты получили 19 глав КФХ. Сумма гранта для каждой фермы зависит от предложенного бизнес-плана и составляет от 11 млн до 12 млн руб., с привлечением не менее 25% собственных средств.

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2017-08-20 12:01:28




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