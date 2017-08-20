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Минизавод по переработке молока начнет работать в Заларинском районе в сентябре

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Иркутск. Сибирские новости - Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Киреленко посетил в Заларинском районе сельскохозяйственный сбытовой потребительский кооператив. Предприятие занимается закупом и переработкой молока и мяса, производимого личными подсобными хозяйствами.

В 2016 году предприятие получило грант в размере 6 млн руб. по областной программе поддержки развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Средства на условиях софинансирования (60/40) были направлены на строительство минизавода по переработке молока.

В настоящее время строительные работы выполнены, технологическое оборудование смонтировано, завершается пуско-наладочный монтаж. В сентябре 2017 года начнется выпуск молочной продукции.

За 2016 - 2017 году победителями конкурсов по программе поддержки развития материально-технической базы сельхозпотребкооперативов стали 18 участников. Выделенные бюджетные средства и средства кооперативов направлены на строительство убойных цехов, строительство и реконструкцию цехов по переработке молока и мяса, приобретение технологического оборудования.

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2017-08-20 12:14:21




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