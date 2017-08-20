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Пшеницу начнут убирать с полей Иркутской области через неделю

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области заготовлено 300 тыс. тонн кормов. По данным регионального минсельхоза, аграрии уже заготовили 73 тыс. тонн сена (уровень прошлого года), 165 тыс. тонн сенажа (в 2016 году - 150 тыс тонн), 61 тыс. тонн силоса (в 2016 году - 50 тыс. тонн). Лучшие показатели по заготовке кормовых у Черемховского, Куйтунского и Нукутского районов.

Обмолочено зерновых культур с площади 22 тыс. га, что в два раза больше показателей прошлого года. Лидерами по уборке зерновых на сегодня являются Усольский (24%) и Черемховский (13%) районы. Урожайность составляет 22 ц/га. Продолжается уборка ячменя и гороха.

Аграрии региона приступили к уборке ранних овощей - капусты, огурцов и картофеля. Через неделю приступят к уборке пшеницы.

Продолжается вспашка зяби и ввод в оборот заброшенной пашни. Минсельхоз Иркутской области предусмотрел на текущий год субсидию из областного бюджета на проведение мелиорации земель сельхозназначения. Это позволит увеличить посевную площадь к 2020 году на 100 тыс. га. Ставка на культуртехническую мелиорацию составляет 2,4 тыс. руб. на один гектар введенной в оборот пашни. На сегодня из числа заброшенных земель введено в оборот 23 тыс. га, сообщает пресс-служба областного правительства.

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2017-08-20 15:03:26




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