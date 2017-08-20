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57 школ отремонтировали в Иркутске к началу учебного года

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске к началу учебного года отремонтировали 57 школ. На эти цели направлено более 200 млн руб.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил в микрорайоне Ново-Ленино готовность школ №№ 57 и 30. Начальник департамента образования Александр Костин доложил главе города, что в зданиях школ проведен ремонт кровли, отмосток, водостоков, электроснабжения, отопления и канализации, произведена замена оконных блоков и другие работы.

По словам директора школы № 57 Юлии Кудашкиной, в здании каждое лето проводится текущий ремонт учебных кабинетов, фойе. В этом году на капитальный ремонт из средств муниципального бюджета было выделено порядка 5 млн руб. Эти средства были направлены на ремонт кровли, замену входной группы. Обновлены противодымные двери для повышения безопасности в случае пожара. В школе № 30 также отремонтирована кровля, заменены оконные блоки, проведен капитальный ремонт туалетов в начальном блоке. На эти цели направлено 12 млн руб., сообщила директора школы Ольга Киселева.

"Готовность школ к началу учебного года можно оценить, как высокую. В этом году капитальный ремонт проведен в десятках учреждений, серьезная работа ведется в здании лицея № 2, - подчеркнул Дмитрий Бердников. - Наша задача - чтобы все дети получали образование в удобных, комфортных школах". Глава города также напомнил, что ведется проектирование дополнительного блока школы № 57.

"Ленинский округ активно развивается и, несмотря на открытие в этом году новой большой школы № 69 в микрорайоне Эволюция, нам необходимо продолжать строительство объектов образования", - отметил мэр.

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2017-08-20 15:18:18




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