На водоемах Иркутской области за неделю спасли четырех мужчин
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с начала недели на водоемах были спасены четверо мужчин. Помощь спасателей им понадобилась из-за грубейших нарушений требований безопасности на воде.
Так, в минувший четверг сотрудниками Сахюртинского поисково-спасательного подразделения был спасен 33-летний житель Томской области. Информация поступила от отдыхающих в Шибетском заливе пролива Малое море озера Байкал. Они сообщили, что мужчина, уснувший в резиновой лодке, был отнесен ветром от берега. Разбудить его криками приятели не смогли и забили тревогу. Через несколько минут к месту прибыли трое спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Полуспущенная лодка была обнаружена ими в двух километрах от береговой полосы. Мужчину разбудили и на патрульном катере доставили на сушу. Состояние глубокого сна, неисправное судно, отсутствие на мужчине спасательного жилета представляли реальную опасность для его жизни.
Вечером 15 августа инспекторами ГИМС при патрулировании акватории Братского водохранилища в районе горы Монастырской было замечено моторное судно «Казанка 5М2» с людьми на борту, которые подавали сигналы о помощи. Из-за внезапно закончившегося бензина 44-летний мужчина и его 19-летний сын оказались в водной ловушке. Испортившаяся погода - сильный ветер с порывами до 17 м/с и волны высотой более полуметра усугубляли ситуацию. Граждане были взяты на борт патрульного катера, а их судно - на буксир и доставлены на берег залива Курчатовский в Братске.
13 августа поступила информация о терпящей бедствие надувной лодке вблизи острова Сибиряковский города Иркутска. К моменту прибытия патрульного катера «Амур-3» с государственными инспекторами по маломерным судам, лодку уже прибило к острову. Ее владелец, 77-летний иркутянин, пояснил, что занимался ловом рыбы. Из-за жаркой погоды отклеилась заплата, на которой находилась уключина правого весла. Лодка потеряла управление и начала стравливать воздух, находящийся в отсеках. Течением ее снесло к острову. Силами патрульной группы с помощью ремонтного комплекта поломка была устранена. Судно и судовладельца доставили в безопасное место неподалеку от места жительства пострадавшего.
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2017-08-20 15:29:09