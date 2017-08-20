Почти 17 млн рублей потратили на ремонт учреждений образования Тулунского района

06:33 - Тулунский район. Сибирские новости - В Тулунском районе прошли приемку к новому учебному году 54 учреждения …

КПРФ намерена отстаивать свою позицию по референдуму в Верховном суде

06:25 - Иркутск. Сибирские новости - Областной комитет КПРФ намерен обжаловать в Верховном суде РФ решение Иркутского …

Сторонники КПРФ в Иркутской области выступили против российского триколора

06:04 - Иркутск. Сибирские новости - На официальной странице сторонников КПРФ Иркутской области в «ВКонтакте» …

Байкальский интернет-форум в этому году пройдет в рамках всероссийского проекта «РИФ.Регион»

05:57 - Иркутск. Сибирские новости - Восьмой ежегодный «Байкальский интернет-форум» стал участником …

Площадь природных пожаров в Иркутской области, которые решено не тушить, превысила уже 250 тыс. га

05:46 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировано три лесных пожара на …

Медицинскую реабилитацию детей до года начнут проводить с сентября в ангарском центре «Багульник»

05:32 - Иркутск. Сибирские новости - Центр медицинской реабилитации для детей и подростков «Багульник» …

В Эхирит-Булагатском районе полицейские пресекли незаконную рубку леса на сумму более 130 тыс. рублей

05:27 - Иркутск. Сибирские новости - Во время рейда по лесным массивам в двух километрах от д. Кударейка Эхирит-Булагатского …

Погода ухудшится 21 - 22 августа в западных и северо-восточных районах Иркутской области

15:36 - Иркутск. Сибирские новости - По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей …

На водоемах Иркутской области за неделю спасли четырех мужчин

15:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с начала недели на водоемах были спасены четверо мужчин. …

57 школ отремонтировали в Иркутске к началу учебного года

15:18 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске к началу учебного года отремонтировали 57 школ. На эти цели направлено …