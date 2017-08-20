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Почти 17 млн рублей потратили на ремонт учреждений образования Тулунского района
06:33 - Тулунский район. Сибирские новости - В Тулунском районе прошли приемку к новому учебному году 54 учреждения …
КПРФ намерена отстаивать свою позицию по референдуму в Верховном суде
06:25 - Иркутск. Сибирские новости - Областной комитет КПРФ намерен обжаловать в Верховном суде РФ решение Иркутского …
Сторонники КПРФ в Иркутской области выступили против российского триколора
06:04 - Иркутск. Сибирские новости - На официальной странице сторонников КПРФ Иркутской области в «ВКонтакте» …
Байкальский интернет-форум в этому году пройдет в рамках всероссийского проекта «РИФ.Регион»
05:57 - Иркутск. Сибирские новости - Восьмой ежегодный «Байкальский интернет-форум» стал участником …
Площадь природных пожаров в Иркутской области, которые решено не тушить, превысила уже 250 тыс. га
05:46 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировано три лесных пожара на …
Медицинскую реабилитацию детей до года начнут проводить с сентября в ангарском центре «Багульник»
05:32 - Иркутск. Сибирские новости - Центр медицинской реабилитации для детей и подростков «Багульник» …
В Эхирит-Булагатском районе полицейские пресекли незаконную рубку леса на сумму более 130 тыс. рублей
05:27 - Иркутск. Сибирские новости - Во время рейда по лесным массивам в двух километрах от д. Кударейка Эхирит-Булагатского …
Погода ухудшится 21 - 22 августа в западных и северо-восточных районах Иркутской области
15:36 - Иркутск. Сибирские новости - По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей …
На водоемах Иркутской области за неделю спасли четырех мужчин
15:29 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с начала недели на водоемах были спасены четверо мужчин. …
57 школ отремонтировали в Иркутске к началу учебного года
15:18 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске к началу учебного года отремонтировали 57 школ. На эти цели направлено …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в западных и северо-восточных районах и сильные дожди, грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске новой прокалочной печи на Иркутском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США.
Пресс-релиз
Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.