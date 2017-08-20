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Погода ухудшится 21 - 22 августа в западных и северо-восточных районах Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в западных и северо-восточных районах Иркутской области 21 и 22 августа ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются ливневые дожди и грозы, усиление ветра до 18 м/с.

При выпадении значительных осадков возможно подтопление низменных участков. Главное управление МЧС России по Иркутской области рекомендует гражданам принять меры во избежание неблагоприятных последствий.

Держите включенными радиоприемники и телевизоры, следите за новостными программами местного телевидения - в случае ЧС необходимую информацию для населения передадут в экстренном порядке. Подготовьте свои дома и квартиры ко встрече с непогодой. В помещениях необходимо закрыть все окна и форточки, люки чердаков и наружные входы в подвальные помещения. Для жителей частного сектора в первую очередь важно подготовить водоотводные каналы, произвести их очистку или углубление для предотвращения подтопления жилого дома и придомовой территории.

Автовладельцам следует правильно выбирать места парковки транспортных средств, особенно оставляемых на длительное время. При подтоплении низменных участков заранее планируйте пути объезда.

При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните в МЧС по телефону 101. Или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области : 8(3952)39-99-99.

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2017-08-20 15:36:28




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