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В Эхирит-Булагатском районе полицейские пресекли незаконную рубку леса на сумму более 130 тыс. рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Во время рейда по лесным массивам в двух километрах от д. Кударейка Эхирит-Булагатского района сотрудники полиции пресекли незаконную рубку деревьев в особо крупном размере.

На месте происшествия задержан 35-летний житель района, подозреваемый в нелегальной заготовке леса. С места незаконной рубки полицейские изъяли более 20 куб. м древесины и бензопилу. Сумма ущерба лесному фонду превышает 130 тыс. руб.

По данному факту следователями межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Подозреваемый помещен под домашний арест, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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2017-08-21 05:27:36




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