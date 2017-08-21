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Медицинскую реабилитацию детей до года начнут проводить с сентября в ангарском центре «Багульник»
Фото: Правительство ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Центр медицинской реабилитации для детей и подростков «Багульник» города Ангарска в сентябре начнет принимать первых пациентов в возрасте до года. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Иркутской области Елена Попова.
"У родителей недоношенных детей, детей с ранними признаками нарушения развития появится возможность получать полноценный комплекс реабилитационных мероприятий с момента выписки из стационара. При своевременной и правильной реабилитации медицинские специалисты смогут добиться улучшения состояния у маленьких пациентов, для этого в учреждении уже накоплен опыт, который помогает работать с детьми с особыми потребностями", - подчеркнула Елена Попова.
Для комфортного пребывания матери с ребенком палаты «Мать и дитя» в «Багульнике» обеспеченны современной мебелью, детскими кроватками, пеленальными столиками, душевыми кабинами. Организована работа молочной кухни.
За детьми будут наблюдать педиатр, невролог, врач лечебной физкультуры, физиотерапевт, мануальный терапевт, врач функциональной диагностики. Для каждого ребенка на основании комплексного обследования специалисты разработают индивидуальный план реабилитации. В него, согласно медицинским показаниям, могут быть включены рекомендации по полноценному питанию, водолечению, лечебной физкультуре, процедурам физиотерапии, массажу, реабилитации в лечебно-реабилитационных кроватях «Сатурн». При необходимости для консультаций и обследований привлекаются узкие специалисты.
Вся медицинская помощь маленьким пациентам будет оказываться за счет средств обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба областного правительства.
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2017-08-21 05:32:01
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