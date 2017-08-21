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Площадь природных пожаров в Иркутской области, которые решено не тушить, превысила уже 250 тыс. га

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области за прошедшие сутки ликвидировано три лесных пожара на общей площади более 27 тыс. га. Все они действовали в Катангском районе. В локализованном состоянии на утро 21 августа перешло одно возгорание на площади 60 га леса в Жигаловском районе.

Действующими остаются девять пожаров на общей площади 4,655 тыс. га, покрытых лесом, и 6,578 тыс. га не лесных гектаров. Из них восемь - в Катангском районе, один - в Нижнеилимском.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 39 пожаров в Катангском районе. Их общая площадь составляет 89,451 тыс. га леса и 164,445 тыс. га лесотундры. КЧС Иркутской области принято решение их не обслуживать в связи с экономической нецелесообразностью.

Инспекторами лесной охраны с начала года выявлено свыше тысячи нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Вместе с сотрудниками полиции наложено около 1,3 тыс. штрафов на общую сумму около 20,3 млн руб., сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный - V - класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском и Балаганском районах. III класс - в Киренском, Жигаловском, Заларинском, Нукутском, Аларском, Шелеховском и Осинском районах.

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2017-08-21 05:46:53




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