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Байкальский интернет-форум в этому году пройдет в рамках всероссийского проекта «РИФ.Регион»

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Иркутск. Сибирские новости - Восьмой ежегодный «Байкальский интернет-форум» стал участником всероссийского проекта «РИФ.Регион». Проект поддерживает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

В рамках "Российского интернет форума. Байкал" 7 - 8 сентября специалисты по маркетингу и рекламе, руководители и владельцы бизнеса узнают о тенденциях отрасли и эффективных инструментах привлечения клиентов из интернета. Основная задача форума в этом году - помочь участникам разобраться в новых инструментах интернет-продвижения, изменениях законодательства, затронувших интернет-торговлю и получение компаниями персональных данных клиентов.

"Интернет-отрасль России обладает огромным потенциалом, а проведение региональных РИФов способствует активному развитию Цифровой Экономики не только России, но и конкретного региона. Поэтому очень здорово, что РИФ стал мероприятием всероссийского масштаба и позволяет обсуждать региональные проблемы не выезжая за тысячу километров. РИФ.Байкал, безусловно, будет насыщен интересным контентом, а участники смогут в полной мере ощутить всю мощь российского сегмента сети интернет, и просто приятно и с пользой провести время", - комментирует руководитель пресс-службы РАЭК Екатерина Воробьева.

Бессменный организатор "Байкальского интернет-форума" с 2010 года - иркутское диджитал-агентство «Медведев Маркетинг» - занимается привлечением участников форума, а известный иркутский интернет-маркетолог Дмитрий Салко работает над качеством выступлений местных спикеров.

"В 2017 году интернет-отрасль лихорадит как никогда - чуть ли не ежедневно анонсируются важные релизы сервисов Яндекса и Гугла, ВКонтакте и Инстаграма, появляются новые инструменты, обновляются законы. Предприниматели просто не могут себе позволить следить за трендами и новинками интернета, поэтому мы взяли на себя ответственность сделать это за них. Ежегодно БИФ посещают 500 сотрудников компаний, влияющих на маркетинг организации: каждый из них заинтересован в распределении бюджета на продвижение в пользу реально работающих инструментов", - поясняет руководитель «РИФ.Байкал» Юлия Иванова.

Хедлайнеры форума - специалист по рекламному сопровождению ВКонтакте Кирилл Гисматов (Санкт-Петербург), директор агентства ISEE Marketing Алексей Иванов и основатель агентства UsabilityLab Дмитрий Сатин из Москвы. Они выступят с докладами в рамках конференции и проведут мастер-классы во второй день форума.

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2017-08-21 05:57:18




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