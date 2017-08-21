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Сторонники КПРФ в Иркутской области выступили против российского триколора

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Иркутск. Сибирские новости - На официальной странице сторонников КПРФ Иркутской области в «ВКонтакте» 18 августа появилась публикация, которая многих заставила задуматься над этичностью поведения и заявлений коммунистов. Сторонники КПРФ негодуют над тем, что «буржуазная власть развернула активную работу по подготовке к празднованию 22 августа государственного власовского флага РФ».

Далее они сообщают, что государственный статус бело-сине-красный флаг получил при Петре I, указавшем вывешивать его на торговых кораблях. Цвета были заимствованы у флага Нидерландов, но их порядок был изменен. В конце XIX века знамя фактически стало государственным флагом, хотя периодически использовалось параллельно с бело-желто-черным знаменем дома Романовых. После победы большевиков флаг использовали белогвардейцы. Вместе с ними он и покинул пределы страны после Гражданской войны.

В 1990 - 1991 годах триколор стал фактическим символом демократической оппозиции власти КПСС. Официально в качестве флага России он стал использоваться с 22 августа 1991 года, когда Москва праздновала победу над ГКЧП. В декабре 1991 года флаг был поднят над Кремлем, ознаменовав прекращение существования СССР.

«Под трехцветным флагом воевали власовцы, которые сотрудничали с Гитлером, убивали наших дедов, выжигали села - чем возмущаются ветераны ВОВ в своих многочисленных письмах», - говорится в сообщении.

При этом бурную реакцию в ответ на данную публикацию вызвало и другое. Так, издатель и главный редактор «Восточно-Сибирской правды», кандидат исторических наук, профессор Александр Гимельштейн пишет: «Я крайне далек от того, чтобы запрещать людям самостоятельно думать. Даже чушь любую. А вот лицемерие - вещь недостойная. Если Иркутское областное отделение КПРФ в своей официальной группе «ВКонтакте» активно ненавидит Государственный флаг Российской Федерации, то первому секретарю Иркутского обкома КПРФ, губернатору области Левченко сидеть в служебном кабинете под этим флагом несколько бесстыдно, так ведь?!».

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2017-08-21 06:04:26




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