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КПРФ намерена отстаивать свою позицию по референдуму в Верховном суде

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Иркутск. Сибирские новости - Областной комитет КПРФ намерен обжаловать в Верховном суде РФ решение Иркутского областного суда, который на минувшей неделе отказал в удовлетворении иска коммунистов против Законодательного Собрания по делу о референдуме.

«Обком КПРФ не может согласиться с решением суда, который, как мы полагаем, пошел на поводу у «единороссовского» большинства ЗС. Мы будем обжаловать это решение в Верховном Суде РФ и параллельно предпримем все необходимые юридические и политические шаги, чтобы вернуть право выбора иркутянам и гарантировать, что это право никто не сможет отобрать у жителей других городов и районов области. Также мы продолжим информационную кампанию по разъяснению жителям области сущности тех людей, которые делают вид, что «представляют в Заксобрании своих избирателей», - сообщается на сайте обкома КПРФ.

Коммунистов «неприятно удивила позиция представителя прокуратуры. Она не поддержала требования КПРФ, что выглядит неожиданным на фоне правового заключения, которое областная прокуратура дала на предложенный для референдума вопрос, и поддержки прокурором ходатайств КПРФ на заседании 8 августа».
Позицию Законодательного Собрания по вопросу о прямых выборах коммунисты считают «ущербной в нравственном и юридическом плане».

Напомним, областной комитет КПРФ обжаловал незаконное и неправовое, на взгляд коммунистов, решение депутатов об отказе в проведении референдума о возврате прямых и всенародных выборов мэра Иркутска и других городов области.

КПРФ создала инициативную группу по проведению референдума, был подготовлен вопрос, на который предстояло ответить жителям области: «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон Иркутской области, предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов Иркутской области, городских округов Иркутской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?». Однако Законодательное Собрание решило, что вопрос, предлагаемый инициативной группой на референдум, признан не соответствующим требованиям регионального закона «О референдуме Иркутской области».

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2017-08-21 06:25:22




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