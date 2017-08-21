Иркутская область и Бэйхай (Китай) намерены наладить постоянный обмен туристами

Иркутск. Сибирские новости - Постоянный обмен туристами намерены наладить Иркутская область и китайский город Бэйхай. Об этом заявили участники встречи, которая прошла в региональном агентстве по туризму. Озвученные договоренности закрепили протоколом о намерениях о дружественном сотрудничестве, его подписали представители Бэйхая и Байкальской ассоциации туризма.



По словам руководителя агентства Екатерины Сливиной, правительство Иркутской области настроено на развитие цивилизованного туризма на Байкале. «Китай занимает первое место в структуре турпотока Иркутской области. В прошлом году треть всех туристов приехала к нам из Поднебесной. Мы хотим, чтобы этот обмен проходил более цивилизованно, а главное - на протяжении всего года. Поэтому я приглашаю вас в Иркутск зимой, посмотреть на зимний Байкал, поучаствовать в мероприятиях Зимниады», - сообщает пресс-служба агентства инвестиционного развития Иркутской области со ссылкой на Е. Сливину.



Господин Ли Вэй рассказал о родном городе, его климате, экономике и населении: «Бэйхай находится на юге Китая, на берегу Южно-Китайского моря. В свое время это был первый порт морского шелкового пути, сейчас это экономический центр юга Китая. Среднегодовая температура здесь - 22 градуса, что наверняка было бы интересно гостям из Сибири в отношении курортного отдыха. В свою очередь, Иркутская область и Байкал интересны нашим туристам как место с уникальной энергетикой и природой. У нас даже существует специальная программа экономического развития, которая называется «Северное море встречается с северным морем». Бэйхай с китайского языка переводится как северное море, и ваш Байкал мы также называем северным морем, отсюда такое название программы. Нам интересно плодотворное сотрудничество не только в сфере туризма, но и в других областях».



О перспективных инвестиционных проектах и Агентстве инвестразвития Иркутской области, которое помогает их реализовывать, рассказала директор АИРИО Яна Шевченко. «Байкал - это основная точка притяжения туристов в Иркутскую область, но не единственная. У нас много других, не менее привлекательных для путешественников мест. Например, у нас есть интереснейший инвестиционный проект туристического комплекса в Нижнеудинском районе, где живет один из самых малочисленных народов России - тофы. Вместе с нашими ближайшими соседями мы готовы реализовывать совместные инвестпроекты, направленные на развитие туризма в Иркутской области. Хочу подчеркнуть: мы нацелены на конструктивное сотрудничество, в рамках которого будут учтены интересы всех сторон», - отметила Я. Шевченко. Она также отметила, что любые инвестиционные предложения Агентство рассмотрит, проведет их экспертную оценку и предложит варианты реализации.



Гости из Поднебесной планируют приехать в Иркутск еще раз в обозримом будущем. Среди прочего они проявили интерес к Ангарскому технопарку, который намерены посетить в следующий раз.



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2017-08-21 11:56:38