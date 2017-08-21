Администрация Иркутска намерена расторгнуть договор с застройщиком ЖК «Высота» Версия для печати Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска планирует расторгнуть договор развития застроенных территорий с ООО «Сибкомплектмонтаж» в одностороннем порядке. Об этом на встрече с жителями дома № 129 на улице Пискунова заявила заместитель мэра - руководитель аппарата администрации Иркутска Маргарита Ли.



"Основанием станет неисполнение условий договора в части отсутствия подтверждения банковской гарантии. На сегодня эта сумма составляет более 200 млн рублей, которых хватило бы на расселение жителей девяти аварийных домов на улице Пискунова. Это вынужденная мера, так как застройщик отказался выполнять свои обязательства, вопрос расселения жителей аварийных домов остается открытым. Документ будет направлен не позднее 22 августа, ответ от застройщика мы ждем не позднее 25 августа", - подчеркнула Маргарита Ли.



Заммэра также отметила, что в случае, если строительная компания откажется от своих обязательств, соответствующие письма будут направлены в Росреестр, Службу строительного надзора, прокуратуру и правоохранительные органы. Расторжение договора РЗТ влечет за собой прекращение прав застройщика на земельный участок и создает угрозу неисполнения обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. В случае непринятия соответствующих мер администрацией Иркутска, возникает опасность неисполнения договора развития застроенных территорий со стороны строительной компании, а именно обязанности по расселению аварийных домом.



"Мы надеемся, что такие действия образумят строительную компанию и она не станет рисковать, поскольку ситуация с обманутыми дольщиками находится на особом контроле властей всех уровней, - уточнила Маргарита Ли. - По нашим сведениям застройщик не намерен выполнять условия подписанного им договора, в соответствии с которым он обязан расселить 16 домов. Сегодня ситуация такова, что на месте снесенных и расселенных домов на улице Пискунова №№ 125-а, 129-а, 131-а, 131-б, 133-а, 133-б, 135-а возведен ЖК «Высота», а жители домов №№ 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 стали заложниками ситуации. Люди вынуждены жить в нечеловеческих условиях. Мы не можем оставаться в стороне от решения этой проблемы. К сожалению, нормы законодательства дают нам возможность пока действовать только такими способами".



Напомним, что дома на улице Пискунова №№ 125 - 141 расположены в границах красных линий. Никаких изменений по данному земельному участку в градостроительную документацию не вносилось. Застройщик изначально понимал отсутствие перспективы застройки участка в пределах красных линий, однако сегодня он предлагает включить данную территорию в зону жилой застройки путем переноса красных линий. Согласно генеральному плана города, территория является частью транспортной схемы по расширению улицы Пискунова, которая имеет статус магистральной с беспрерывным движением. В соответствии с договором между администрацией Иркутска и ООО «Сибкомплектмонтаж» от 10 сентября 2013 года, застройщик берет на себя обязательства по расселению жителей 16 домов на улице Пискунова, признанных ветхими и аварийными. Все они входят в проекты планировки и межевания, которые были разработаны застройщиком и утверждены администрацией в начале 2014 года.



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