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Иркутская область просит из федерального бюджета средства на строительство четырех школ

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Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области направило в министерство образования и науки РФ заявку на выделение в 2018 году из федерального бюджета средств для софинансирования строительства зданий школы № 19 в Иркутске на 1,125 тыс. мест и школы на 725 мест в микрорайоне Китой Ангарска.

Кроме того, федеральная финансовая поддержка необходима для строительства школы на 550 мест с бассейном в микрорайоне Ленинградский Саянска и школы на 1,275 тыс. мест в рабочем поселке Маркова Иркутского района.

Завершить строительство объектов планируется в течение 2018 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ввод их в эксплуатацию позволит значительно сократить численность детей, обучающихся во вторую смену.

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2017-08-21 12:07:33




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