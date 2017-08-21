Сотрудники Росгвардии спасли самоубийцу в Усть-Илимске

Фото: Сибновости

Иркутск. Сибирские новости - В Усть-Илимске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области спасли мужчину, который пытался покончить с собой.



Накануне днем в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что у её соседа по лестничной площадке открыта дверь в квартиру, но сам хозяин не отзывается.



На место в течение двух минут прибыл наряд ОВО. В указанной квартире сотрудники вневедомственной охраны обнаружили открытую входную дверь, также слышался шум воды, а в коридоре на полу были пятна бурого цвета.



Зайдя в квартиру, в ванной комнате сотрудники вневедомственной охраны увидели мужчину с порезанными на руках венами. Он находился в сознании, но не мог ничего сказать. До приезда врачей скорой помощи сержант полиции Анатолий Столяров и старшина полиции Андрей Неудачин оказывали мужчине первую доврачебную помощь.



По имеющейся информации здоровью мужчины сейчас ничего не угрожает, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.



Ссылки по теме:



2017-08-21 12:13:15