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В Иркутской области отмечается положительная динамика социально-экономических показателей
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Иркутск. Сибирские новости - Положительная динамика роста промышленного производства отмечается в Иркутской области по итогам первого полугодия. Обработка древесины выросла на 18,4%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, производство нефтепродуктов - на 10,9%, химических веществ - на 90,6%, лекарственных средств - на 22,3%. Производство машин и оборудования увеличилось в три раза, объем добычи полезных ископаемых - на 5,7%.
За первое полугодие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 68,417 млрд руб., увеличившись относительно аналогичного показателя 2016 года на 9,489 млрд руб., или более чем на 16%. По этому показателю Иркутская область находится на 18 месте среди регионов РФ. Консолидированный бюджет региона был исполнен по состоянию на 1 июля 2017 года с профицитом 7,567 млрд руб., сообщает пресс-служба областного правительства.
На финансирование образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта направлено 72,7% всех произведенных за первое полугодие 2017 года расходов.
С начала года заключено 20 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и хозяйствующими субъектами с общим объемом финансирования социальных мероприятий на 1 млрд руб. и объемом договоренностей по уплате налоговых платежей на 18,5 млрд руб.
В стадии согласования и подписания находятся соглашения с ПАО «Полюс», ПАО «Сбербанк России» (Байкальский банк Сбербанка России), ООО «Леруа Мерлен Восток» и ООО Холдинговая Компания «Новолекс», в рамках которых также будут зафиксированы налоговые поступления на сумму порядка 4,3 млрд руб. и социальные обязательства предприятий в размере 105 млн руб. Ведется работа по заключению соглашений с ООО «Эн+ Менеджмент», ООО ФСК «Дом-строй».
Иркутская область занимает первое место в России по объему заготовленной древесины. За первое полугодие 2017 года это 13,955 млн куб. м. Индекс промышленного производства составил 118,4% по обработке древесины и производству изделий из дерева. Налоговые поступления в бюджет региона от предприятий ЛПК за первое полугодие составили 3,2 млрд руб. Это в 1,6 раза выше аналогичного периода 2016 года.
Объем производства продукции сельского хозяйства в январе - июне, по предварительной оценке, составил 15 млрд руб. (рост на 1,6%).
Пассажиропоток через международный воздушный пункт пропуска Иркутск увеличился на 57%. За семь месяцев границу пересекли более 310 тыс. пассажиров, среднесуточный пассажиропоток составляет 1,5 тыс. человек.
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2017-08-21 12:24:19
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