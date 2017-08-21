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Сергей Левченко обещал помочь Усольскому району с деньгами

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил Усольский район с рабочим визитом, в рамках которого провел встречу с руководством района. Участие во встрече приняли министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, депутаты Законодательного Собрания региона Илья и Павел Сумароковы.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, С. Левченко обсудил с главой территории вопросы здравоохранения. В частности, были рассмотрены темы проектирования строительства амбулатории в поселке Мишелевка, проектирования реконструкции здания бывшей конторы предприятия «Бельсклес» в поселке Тайтурка, где планируется разместить больничный комплекс муниципалитета. Также был поднят вопрос переезда из аварийного здания амбулатории поселка Тельма.

«Это основные дела в сфере здравоохранения, часть работы по которым мы должны осуществить уже в этом году, начиная с проектирования и ремонта. Также необходимо запланировать на следующий год проектирование Мишелевского амбулаторного комплекса. Делайте заявку, я помогу, чтобы эти средства были запланированы в областном бюджете», - подчеркнул губернатор.

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2017-08-21 12:28:15




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