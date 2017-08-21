Иркутская область просит из федерального бюджета средства на строительство четырех школ 12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области направило в министерство образования и науки …

В Иркутской области завершилась приемка образовательных организаций к новому учебному году 12:33 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области завершена приемка образовательных организаций к новому …

В Иркутске до 28 августа ограничили проезд транспорта в Университетском 17:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске проезд, ведущий от объездной дороги микрорайона Университетский …

Светозвуковую сигнализацию запустят на железнодорожном переезде в поселке Чунский к 1 сентября 18:05 - Чунский район. Сибирские новости - В поселке Чунский начались работы по установке светозвуковой сигнализации …

Заметки на полях

В Иркутске во вторник небольшой дождь, +17ºС Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник ожидается переменная облачность. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ночью в северо-восточных районах сильные дожди, утром при прояснении туман.

Эксклюзив

Главврач МСЧ № 2: мы делаем все, чтобы повысить качество медицинской помощи ( 29 ) Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.

А. Гимельштейн: Я отвечаю за каждое слово, опубликованное в газете «Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.

Обзоры рынков

HeadHunter: Больше половины иркутян готовы к подработке Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.

Актуально

Молодежный флешмоб «ЭКО-Поколение» пройдет накануне Байкальского экологического водного форума Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.

РУСАЛ инвестировал $24 млн в производство прокаленного кокса ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске новой прокалочной печи на Иркутском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США.

Пресс-релиз

Новая спецтехника поступила на БрАЗ Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.

Tele2 ищет новых героев для рекламы Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.