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В Иркутской области завершилась приемка образовательных организаций к новому учебному году

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области завершена приемка образовательных организаций к новому учебному году. В этом году на проведение мероприятий по подготовке к новому учебному году из бюджетов всех уровней были выделено более 1 млрд руб. В том числе 34 млн руб. из областного бюджета для приобретения мебели для 12 школ, в которых проведен капитальный ремонт.

Всего на капитальный ремонт в 30 муниципальных школах и 11 детских садах, 24 государственных школах, 29 государственных организациях профессионального образования из областного бюджета в текущем году выделено более 787 млн руб. К проверке предъявлено 1,927 тыс. учреждений. Все они прошли приемку, сообщает пресс-служба областного правительства.

К приемке не предъявлены 10 школ, где капитальный ремонт будет завершаться не ранее 2018 года, а дети распределены по близлежащим образовательным организациям, и 26 детских садов, где образовательный процесс круглогодичный и не прерывался.

В этом году планируется, что 1 сентября в школы пойдут более 313,5 тысяч детей. Это 8,5 тыс. ребят больше, чем в 2016 году. Ожидаемая численность первоклассников - 37,7 тыс. детей.

В 600 школах Иркутской области учебный процесс будет организован в одну смену. В две смены будут работать 246 школ.

Также отмечается, что для детей, ранее проживавших в поселке Бубновка Киренского района, учебный год также начнется с 1 сентября. Большинство из них будут обучаться в школах Киренска и Киренского района, часть детей вместе с родителями переехали или планируют переезд в другие муниципальные образования региона, где им также будут предоставлены места в общеобразовательных организациях.

Дети дошкольного возраста также распределены в детские сады Киренска и района, а тем, чьи семьи планируют выехать за пределы района, будут предоставлены места в детских садах других муниципальных образований.

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2017-08-21 12:33:44




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