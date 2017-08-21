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В Иркутске до 28 августа ограничили проезд транспорта в Университетском

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске проезд, ведущий от объездной дороги микрорайона Университетский к ТЦ «УниверСити», будет закрыт для движения транспорта. Ограничение будет действовать до 28 августа.

Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Объезд будет осуществляться по внутриквартальной территории, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-08-21 17:44:04




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