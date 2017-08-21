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Светозвуковую сигнализацию запустят на железнодорожном переезде в поселке Чунский к 1 сентября
18:05 - Чунский район. Сибирские новости - В поселке Чунский начались работы по установке светозвуковой сигнализации …
Спортшкола олимпийского резерва «Приангарье» получила грант 700 тыс. рублей
17:56 - Иркутск. Сибирские новости - Областная спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье» …
В Иркутске до 28 августа ограничили проезд транспорта в Университетском
17:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске проезд, ведущий от объездной дороги микрорайона Университетский …
В Иркутской области завершилась приемка образовательных организаций к новому учебному году
12:33 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области завершена приемка образовательных организаций к новому …
Сергей Левченко обещал помочь Усольскому району с деньгами
12:28 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил Усольский район с рабочим …
В Иркутской области отмечается положительная динамика социально-экономических показателей
12:24 - Иркутск. Сибирские новости - Положительная динамика роста промышленного производства отмечается в Иркутской …
Сотрудники Росгвардии спасли самоубийцу в Усть-Илимске
12:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Усть-Илимске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии …
Иркутская область просит из федерального бюджета средства на строительство четырех школ
12:07 - Иркутск. Сибирские новости - Правительство Иркутской области направило в министерство образования и науки …
Администрация Иркутска намерена расторгнуть договор с застройщиком ЖК «Высота»
12:04 - Иркутск. Сибирские новости - Администрация Иркутска планирует расторгнуть договор развития застроенных …
Иркутская область и Бэйхай (Китай) намерены наладить постоянный обмен туристами
11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Постоянный обмен туристами намерены наладить Иркутская область и китайский …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник ожидается переменная облачность. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ночью в северо-восточных районах сильные дожди, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске новой прокалочной печи на Иркутском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США.
Пресс-релиз
Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.