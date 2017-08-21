Спортшкола олимпийского резерва «Приангарье» получила грант 700 тыс. рублей

Иркутск. Сибирские новости - Областная спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье» заняла третье место в конкурсе для поддержки специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, готовящих кандидатов в сборные команды России. Конкурс проводила Некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки олимпийцев России». За третье место учреждению присужден грант в размере 700 тыс. руб., сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.



"Областная спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье», подведомственная министерству спорта Иркутской области, участвовала в конкурсе Фонда поддержки олимпийцев России второй раз. В прошлом году школа не заняла призового места на конкурсе, но по решению фонда получила дополнительный грант. В этом году Спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье» стала бронзовым призером. На полученные средства будет приобретен спортивный инвентарь для отделения пулевой стрельбы", - отметил Илья Резник.



В частности, школа планирует приобрести на средства гранта спортивные пневматические пистолеты, стрелковые монокли с диафрагмой, патроны.



Глава ведомства напомнил, что воспитанники этой школы показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях по пулевой стрельбе. Так, Валерия Кладовикова в этом году стала двукратным бронзовым призером XXIII Сурдлимпийских летних игр, Артем Черноусов завоевал золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы в Словении, Надежда Колода - победитель первенства Европы по стрельбе из пневматического пистолета, бронзовый призер первенства Европы по стрельбе из малокалиберного оружия.



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2017-08-21 17:56:47