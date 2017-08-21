Светозвуковую сигнализацию запустят на железнодорожном переезде в поселке Чунский к 1 сентября

Чунский район. Сибирские новости - В поселке Чунский начались работы по установке светозвуковой сигнализации на железнодорожном переезде по ул. Ленина.



Вопрос установки сигнализации долгое время поднимала районная комиссия по безопасности дорожного движения на уровне области. Для установки сигнализации требовалось войти в одну из специальных программ железной дороги. В этом году областная комиссия во время очередного визита в район обозначила срок устройства оборудования - 1 сентября 2017 года. Исполнителем выступает Восточно-Сибирская дирекция инфраструктуры по Тайшетскому региону.



Работы ведет Чунская дистанция пути, на объекте заняты 12 человек. На первом этапе вдоль автодороги установлены сигнальные столбики. Начальник дистанции Владислав Катютин пояснил, что кнопочные светофоры поступили с Нижнеудинской дистанции, где они использовались раньше. Это заградительная сигнализация того же типа, что и на всех неохраняемых переездах. Светофоры установят по обеим сторонам дороги. Управлять ими - включать кнопку при приближении состава на 50 м - будут составители поездов. Запустить сигнализацию обещают к 1 сентября. Также рядом планируют обустроить пешеходный переход через пути.



Данная железнодорожная ветка используется для транспортировки на станцию вагонов с лесопродукцией, движение на ул. Ленина оживленное, машин и пешеходов много, поэтому дополнительные меры защиты людей и транспорта крайне необходимы.



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2017-08-21 18:05:39