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Жители Братска предпочитают платить за отопление круглый год

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Братск. Сибирские новости - Оплачивать коммунальную услугу по отоплению удобнее равномерно в течение всего календарного года. Так считают 75% жителей Братска, принявших участие в опросе, который проводился на официальном сайте городской администрации. Год назад за этот способ оплаты в ходе аналогичного опроса проголосовали 56% респондентов, сообщает пресс-служба мэрии Братска.

Братчанам было предложено ответить на вопрос «Каким способом Вам было бы удобнее оплачивать коммунальную услугу по отоплению?», выбрав один из двух вариантов ответа: «Равномерно в течение календарного года», «В течение отопительного периода».

Всего в опросе приняли участие около 1,8 тыс. человек. За второй способ высказались около 600 из них.
Напомним, возможность выбора способа оплаты коммунальной услуги по отоплению появилась летом 2016 года в связи с изменениями, внесенными решением правительства РФ в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

В настоящее время способ оплаты в течение отопительного периода применяют семь муниципальных образований Иркутской области, включая Ангарск и Усолье-Сибирское. Подавляющее большинство муниципальных образований региона используют способ оплаты равномерно в течение календарного года. В их числе Братск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово, Шелехов. В этом году к ним присоединились Иркутск и Чуна, которые изменили в 2017 году способ оплаты на равномерный в течение календарного года.

Результаты проведенного опроса в ближайшее время будут направлены администрацией Братска в правительство Иркутской области.

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2017-08-22 04:49:18




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