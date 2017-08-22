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В Иркутской области стартует досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных территориях

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на этой неделе стартует досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных территориях на муниципальных выборах, назначенных на 10 сентября.

Первыми на муниципальных выборах проголосуют избиратели села Большой Патом (Бодайбинский район) - 22 августа, члены комиссии будут добираться туда водным и автомобильным транспортом. На 26 августа запланировано голосование избирателей деревни Тырка, 27 августа - села Вершина Тутуры и деревни Чинонга (Качугский район), сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Иркутской области.

3 сентября должно пройти досрочное голосование в поселке Светлый (Бодайбинский район), селе Сполошино, поселке Золотой, деревне Орлова (Киренский район), селе Таюра (Усть-Кутский район), а также в деревне Нерха, селах Верхняя Гутара и Алыгджер (Нижнеудинский район), селе Червянка (Чунский район). В этот же день досрочное голосование будет организовано в отдаленных территориях Усть-Удинского района: селах Средняя Муя, Аносово, Аталанка, Подволочное, деревнях Чичкова и Ключи.

Завершится досрочное голосование 4 сентября в отдаленных и труднодоступных местностях, расположенных в Усть-Илимском районе, там смогут проголосовать избиратели поселков Тушама, Кедровый, Ковинский.

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2017-08-22 04:51:45




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