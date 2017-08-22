Депутаты Заксобрания поздравили жителей Иркутской области с Днем Государственного флага России

08:31 - Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, Андрей …

Иркутской области отказано в проведении Чемпионата мира по хоккею с мячом 2019 года

05:55 - Москва. Сибирские новости - XXIX чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года, право на проведение которого …

В Иркутской области природные пожары горят на площади больше 300 тыс. га

05:36 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области природные пожары горят на площади больше 300 тыс. га. …

Приговор группе наркосбытчиков вынес суд в Иркутской области

05:21 - Иркутск. Сибирские новости - Обвинительный приговор вынес суд в отношении трех граждан, занимавшихся …

Сергей Брилка вошел в пятерку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов за июль

05:13 - Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных …

Два проекта реализуют в Иркутской области на средства грантов Всероссийского молодежного образовательного форума

05:09 - Иркутск. Сибирские новости — Председатель молодёжного правительства Иркутской области Артём Миронов …

Компания "Востсибуголь" строит в Хакасии угольный разрез нового поколения

05:00 - Хакасия. Сибирские новости - ООО «Компания «Востсибуголь», входящее в крупнейшую индустриальную …

В Иркутской области стартует досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных территориях

04:51 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области на этой неделе стартует досрочное голосование в отдаленных …

Жители Братска предпочитают платить за отопление круглый год

04:49 - Братск. Сибирские новости - Оплачивать коммунальную услугу по отоплению удобнее равномерно в течение …

Светозвуковую сигнализацию запустят на железнодорожном переезде в поселке Чунский к 1 сентября

18:05 - Чунский район. Сибирские новости - В поселке Чунский начались работы по установке светозвуковой сигнализации …