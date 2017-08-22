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Компания "Востсибуголь" строит в Хакасии угольный разрез нового поколения

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Хакасия. Сибирские новости - ООО «Компания «Востсибуголь», входящее в крупнейшую индустриальную группу «Еn+Group», приобрело три автосамосвала Komatsu HD-465-7 японского производства. Техника будет эксплуатироваться на новом участке Северо-западный Кирбинский Бейского месторождения угля в республике Хакасия.

В настоящее время машины под руководством представителей фирмы смонтированы. Оформляется необходимая документация на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ВСУ. Новая техника, грузоподъемностью 55 тонн и мощностью двигателя 715 л.с, оснащена системой аварийного руления и торможения.

"Открытие филиала в Хакасии и строительство нового разреза - это стратегический проект компании. И мы настроены построить разрез нового поколения с самой современной, производительной, эргономичной и надежной технической базой. Поэтому особенно тщательно выбираем оборудование перед закупкой. Проводим конкурсы, смотрим, как эта техника эксплуатируется на наших объектах или у коллег-угольщиков", - прокомментировал покупку генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Евгений Мастернак.

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2017-08-22 05:00:10




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