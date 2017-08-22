Два проекта реализуют в Иркутской области на средства грантов Всероссийского молодежного образовательного форума
Иркутск. Сибирские новости — Председатель молодёжного правительства Иркутской области Артём Миронов и работник Восточно-Сибирской железной дороги Иван Бельский получили гранты на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме 2017». Размер грантов составляет по 200 тыс. руб. каждый. Всего участники смены представили на суд жюри 147 проектов, грантами отмечены 26 из них.
Проект Артёма Миронова называется «Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Безопасность транспорта и сложных технических систем глазами молодежи». Она пройдет в Иркутске для молодых специалистов транспортной отрасли. Участники конференции продемонстрируют свои научные разработки и пообщаются с профильными экспертами.
"Особенность этой конференции в том, что на нее прибудут представители Ассоциации молодежных правительств субъектов РФ, с которой мы заключили соглашение. Если они заметят молодых людей с особенно интересными предложениями и лидерскими качествами, то направят их в министерства и другие органы государственной власти, чтобы пополнить кадровый резерв страны молодыми специалистами, которые уже будут иметь и профильное образование, и практические навыки, и опыт работы в госструктурах. Проекты с потенциалом эксперты могут рекомендовать на защиту на форумах страны с их последующей реализацией. Тот факт, что наш проект отмечен грантом, свидетельствует о том, что мы мыслим в правильном направлении", — отметил Артём Миронов.
Проект Ивана Бельского «Переработка тормозных колодок и автомобильных шин» подразумевает открытие линии переработки на Восточно-Сибирской железной дороге со сбором твердых бытовых отходов с Забайкальской, Восточно- Сибирской, Красноярской и Дальневосточной железных дорог. Проект будет реализовываться ОАО «РЖД» с последующим дублированием на другие 16 отделений железных дорог России.
"Ребята впервые участвуют в форуме «Территория смыслов на Клязьме 2017». Замечательно, что их идеи высоко оценили профессионалы. Эти проекты будут реализованы на территории Иркутской области", — прокомментировал министр по молодежной политике региона Александр Попов.
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2017-08-22 05:09:57