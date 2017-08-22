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Сергей Брилка вошел в пятерку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов за июль

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Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов регионов России за июль 2017 года.

Лидерами в минувшем месяце стали Владимир Константинов (Республика Крым), Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан) и Игорь Брынцалов (Московская область).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка за месяц прибавил одну позицию и занял четвертое место. В первой пятерке также Александр Усс (Красноярский край).

Что касается аутсайдеров, то тройка замыкающих рейтинг выглядит следующим образом: Анатолий Мяндин (83-е место, Ненецкий АО), Юрий Минаков (84-е место, Марий Эл), Татьяна Егорова (85-е место, Кабардино-Балкария).

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2017-08-22 05:13:19




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