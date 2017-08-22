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Приговор группе наркосбытчиков вынес суд в Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Обвинительный приговор вынес суд в отношении трех граждан, занимавшихся распространением наркотических средств. Шелеховский районный суд приговорил организатора криминальной деятельности к 10 годам лишения свободы, двух участников группы - к девяти и четырем годам соответственно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, деятельность 30-летней женщины и двух мужчин в возрасте 31 и 39 лет пресечена оперативниками ФСКН (ныне - Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области) в июле 2015 года. В течение нескольких месяцев наркодилеры сбывали героин на территории Шелехова, Шелеховского и Иркутского районов.

В целях конспирации они продавали наркотики преимущественно постоянным и проверенным клиентам, однако в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сыщикам удалось пресечь их противоправную деятельность. Для формирования доказательственной базы их причастности к содеянному следователями проводились многочисленные очные ставки, организованы десятки экспертиз, среди которых химическая и психолого-психиатрическая, допрошены более 50 свидетелей, изъяты пакеты с героином, а также СИМ-карты, банковские карты на подставных лиц и денежные средства, подтверждающие совершение преступлений.

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2017-08-22 05:21:26




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