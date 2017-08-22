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В Иркутской области природные пожары горят на площади больше 300 тыс. га

Фото: Окрестности Братска
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области природные пожары горят на площади больше 300 тыс. га. Причем все они действуют на территории только трех районов.

По информации пресс-службы областного правительства на утро вторника, в Жигаловском районе очаг локализован на площади 85 га. Грозы стали причиной десяти пожаров в Катангском районе и одного - в Нижнеилимском. Огонь распространился на площади 5,509 тыс. га, покрытых лесом, и 8,787 тыс. га не лесной территории.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 39 пожаров в Катангском районе. Их общая площадь составляет 102,996 тыс. га леса и 191,490 тыс. га лесотундры. Напомним, региональной КЧС принято решение не тушить эти пожары.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили более 1 тыс. нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Вместе с сотрудниками полиции наложено почти 1,3 тыс. штрафов, общая сумма которых превысила 20 млн руб.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный - V - класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском и Балаганском районах. III класс - в Киренском, Усть-Илимском, Чунском, Качугском, Жигаловском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Шелеховском и Осинском районах.

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2017-08-22 05:36:29




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