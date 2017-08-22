Иркутской области отказано в проведении Чемпионата мира по хоккею с мячом 2019 года

Москва. Сибирские новости - XXIX чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года, право на проведение которого по решению исполкома Международной федерации бенди (FIB) получил Иркутск, состоится в другом городе. «По достигнутой договоренности с правительством Иркутской области и федерацией хоккея с мячом Иркутской области мировой форум в региональной столице состоится позднее», - сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).



В свою очередь исполнительный директор ФХМР Сергей Мяус заявил «Р-Спорт», что Иркутск не успевает подготовиться к проведению чемпионата в связи с задержкой введения в строй крытой ледовой арены «Байкал». «У нас получается 2018 год - Хабаровск. Иркутск по каким-то критериям не может - затягивается у них строительство. Помните, разговор был о дворце спорта открытом. И международная федерация приняла решение, что Иркутск перенесен на более поздний срок. В октябре в Швеции на техкоме определят страну и город, которые примут чемпионат мира-2019», - заявил С. Мяус.



ТАСС со ссылкой на президента Международной федерации хоккея с мячом и главу Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника сообщает, что Иркутск сможет претендовать на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года. Причем, в случае, если будут даны гарантии строительства крытой ледовой арены. «Завтра будет направлено еще одно письмо в адрес губернатора Иркутской области с просьбой предоставить гарантии того, что в 2020 году стадион будет построен. Если гарантии будут получены, то, скорее всего, это (проведение чемпионата мира в Иркутске) будет 2020 год», - заявил Б. Скрынник.



По его словам, в настоящее время нет гарантий, что в 2019 году арена будет готова, в то время как основная цель проведения чемпионата мира в Иркутске - ее строительство, под это и давалось право проведения турнира. Но работы по строительству фактически еще не начались, не выдан даже проект.



Напомним, решение о проведении ЧМ-2019 в Иркутске было принято в июле 2016 года на заседании исполкома FIB в Черногории. Президент Международной федерации хоккея с мячом и ФХМР Борис Скрынник после решения FIB по Иркутску заявил, что к турниру 2019 года в городе будет построен новый крытый стадион. Иркутск принимал чемпионат мира среди мужских команд в 2014 году. Ранее, в 2012 году, в Сибири соревновались сильнейшие женские сборные. В феврале 2017 года столица региона приняла мировое первенство среди девушек.



Между тем, в конце июля министр спорта Иркутской области Илья Резник отчитывался "о первых результатах работы по подготовке к чемпионату мира по хоккею с мячом 2019 года". В Иркутск прибыла первая ледозаливочная машина американского производства марки «Zamboni». Всего к чемпионату планировалось приобрести шесть таких машин.



«Эта машина была куплена для стадиона «Труд», всего их будет две, вторая будет поставлена до конца года», - рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник. Стоимость одной машины около 15 млн руб., деньги на приобретение были выделены из областного бюджета. В планах приобрести еще две машины для стадиона «Рекорд» и по одной для стадионов «Строитель» в Шелехове и «Зенит» в Иркутске-2.



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2017-08-22 05:55:31