Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 22.08.2017, 08:41
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.14 (+59.14)
EUR 69.43 (+69.43)
10 CNY 88.67 (+88.67)
Информер праздники сегодня

Депутаты Заксобрания поздравили жителей Иркутской области с Днем Государственного флага России

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, Андрей Лабыгин, Борис Алексеев и Владимир Матиенко приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага России. На митинге у мемориала «Вечный огонь славы» в Иркутске от имени депутатского корпуса собравшихся поздравил председатель Законодательного Собрания С. Брилка.

«В жизни каждого человека есть вещи, наполненные особым смыслом. Государственный флаг - это символ Родины, национальной идентичности и гражданского единства, символ честности, доблести, благородства и мужества. Со знаменем своей страны люди идут на смерть во время боя, под знаменем страны начинаются великие стройки и свершаются победы. Под нашим флагом мы проживаем каждый день и воспитываем детей, под нашим флагом мы участвуем в международной деятельности, в том числе оказываем гуманитарную помощь нуждающимся в ней странам, под нашим флаг мы добиваемся побед в производственной деятельности, в спортивных состязаниях. Поэтому мы должны гордо нести это знамя и передавать любовь к своей Родине и уважение к государственным символам подрастающему поколению», - цитирует С. Брилку пресс-служба регионального парламента.

Присутствующих также поздравили губернатор Сергей Левченко, федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в регионе Анатолий Стрельцов и член Общественной палаты России Светлана Уралова. Участие в митинге приняли представители общественных организаций, жители и гости Иркутска.

День Государственного флага Российской Федерации установлен Указом президента «О Дне Государственного флага Российской Федерации» и отмечается ежегодно 22 августа.

Ссылки по теме:

2017-08-22 08:31:53




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!