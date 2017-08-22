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Здание школы № 19 в Иркутске будут строить на федеральные средства

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Иркутск. Сибирские новости - На строительство нового здания школы № 19 Иркутск получит средства из федерального бюджета. Этот вопрос обсуждался на встрече сенатора Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Виталия Шубы и заместителя министра образования и науки РФ Ирины Кузнецовой. Как сообщил сенатор, финансирование поступит в рамках федеральной программы «Школа 2025», направленной на строительство и оснащение современных школ по всей стране по единому техническому стандарту.

По словам Виталия Шубы, на федеральном уровне в рамках этой программы Иркутск уже достойно показал себя. Проект новой школы № 69 в микрорайоне «Эволюция», а также пример ее строительства в сжатые сроки будут представлены на ближайшем заседании правительства страны премьер-министру Дмитрию Медведеву как образец успешной реализации программы «Школа 2025».

Напомним, к строительству новой школы на 1275 мест рабочие приступили в июне 2016 года и завершили его в максимально короткие сроки. Школа оснащена в соответствии с современными требованиями образовательного процесса: помимо кабинетов для классных занятий здесь есть помещения для групп продленного дня, библиотека и читальный зал, танцевальный класс, столовая на 450 мест, актовый зал на 500 мест, амфитеатр на 176 мест для проведения научных конференций, а также бассейн длиной 25 метров. В образовательном учреждении установлены необходимая мебель и оборудование.

"Я вспоминаю, как начинался этот проект: 7 декабря 2015 года я встретился с первым заместителем министра образования и науки, и мы обсуждали вопрос реализации этого проекта. Была идея, были эскизные проработки. И за этот короткий период запроектировали это учреждение. Более того, проект «Эволюции» вошел в федеральный реестр образовательных учреждений и может быть использован как типовой в других субъектах России. Но самое главное - школу построили. И если охарактеризовать всё, что здесь заложено - это уже школа 21 века. Именно эта цель ставится сегодня и президентом, и федеральным правительством. И это поддержано сегодня мэрией города Иркутска. Мы обсуждали очередные проекты с мэром Дмитрием Бердниковым. Ровно такой же проект уже сегодня реализуется администрацией города - это 19-я школа в Академгородке. Планируется в течение менее чем полутора лет ввести в эксплуатацию еще одно современнейшее образовательное учреждение", - отметил Виталий Шуба.

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2017-08-22 11:29:30




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