ЧМ 2019 года по хоккею с мячом перенесли из Иркутска в другой город по просьбе FIB и ФХМР Фото: Юрий Назыров Версия для печати Иркутск. Сибирские новости - Президент Федерации хоккея с мячом в Иркутской области Владимир Матиенко прокомментировал перенос чемпионата мира 2019 года по бенди из Иркутска в шведский город (название не уточняется). По его словам, такое согласие со стороны Иркутска было получено еще месяц назад.



«К нам неоднократно обращался президент Международной федерации хоккея с мячом и глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник с просьбой, чтобы мы рассмотрели вопрос о переносе первенства мира 2019 года из Иркутска в шведский город», - сообщил В. Матиенко на встрече с журналистами. Причин тому, по его словам, несколько. Первая - шведы еще в 2016 году при определении города на первенство мира изъявляли желание провести его у себя, поскольку в одном из местных городов в 2019 году отмечают 100-летие бенди. Вторая - несколько лет подряд первенство мира проводится в России. Третья - к 2019 году в Иркутске не успевают построить стадион для хоккея с мячом. "Перенос первенства мира не говорит о том, что мы "облажались" или не хотим проводить его. Это наоборот еще одно свидетельство того, что мы всерьез намерены строить крытый стадион", - отметил В. Матиенко.



Он добавил, что в 2018 год ЧМ пройдет в Хабаровске, в 2019 - в шведском городе, в 2020 году - в Иркутске, в 2021 - в Сыктывкаре.



Напомним, накануне стало известно, что XXIX чемпионат мира по хоккею с мячом 2019 года, право на проведение которого по решению исполкома Международной федерации бенди (FIB) получил Иркутск, состоится в другом городе. «По достигнутой договоренности с правительством Иркутской области и федерацией хоккея с мячом Иркутской области мировой форум в региональной столице состоится позднее», - сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).



В свою очередь исполнительный директор ФХМР Сергей Мяус заявил «Р-Спорт», что Иркутск не успевает подготовиться к проведению чемпионата в связи с задержкой введения в строй крытой ледовой арены «Байкал». «У нас получается 2018 год - Хабаровск. Иркутск по каким-то критериям не может - затягивается у них строительство. Помните, разговор был о дворце спорта открытом. И международная федерация приняла решение, что Иркутск перенесен на более поздний срок. В октябре в Швеции на техкоме определят страну и город, которые примут чемпионат мира-2019», - заявил С. Мяус.



ТАСС со ссылкой на президента Международной федерации хоккея с мячом и главу Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника сообщает, что Иркутск сможет претендовать на проведение Чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года. Причем, в случае, если будут даны гарантии строительства крытой ледовой арены. «Завтра будет направлено еще одно письмо в адрес губернатора Иркутской области с просьбой предоставить гарантии того, что в 2020 году стадион будет построен. Если гарантии будут получены, то, скорее всего, это (проведение чемпионата мира в Иркутске) будет 2020 год», - заявил Б. Скрынник.



По его словам, в настоящее время нет гарантий, что в 2019 году арена будет готова, в то время как основная цель проведения чемпионата мира в Иркутске - ее строительство, под это и давалось право проведения турнира. Но работы по строительству фактически еще не начались, не выдан даже проект.



Напомним, решение о проведении ЧМ-2019 в Иркутске было принято в июле 2016 года на заседании исполкома FIB в Черногории. Президент Международной федерации хоккея с мячом и ФХМР Борис Скрынник после решения FIB по Иркутску заявил, что к турниру 2019 года в городе будет построен новый крытый стадион. Иркутск принимал чемпионат мира среди мужских команд в 2014 году. Ранее, в 2012 году, в Сибири соревновались сильнейшие женские сборные. В феврале 2017 года столица региона приняла мировое первенство среди девушек.



Между тем, в конце июля министр спорта Иркутской области Илья Резник отчитывался "о первых результатах работы по подготовке к чемпионату мира по хоккею с мячом 2019 года". В Иркутск прибыла первая ледозаливочная машина американского производства марки «Zamboni». Всего к чемпионату планировалось приобрести шесть таких машин.



«Эта машина была куплена для стадиона «Труд», всего их будет две, вторая будет поставлена до конца года», - рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник. Стоимость одной машины около 15 млн руб., деньги на приобретение были выделены из областного бюджета. В планах приобрести еще две машины для стадиона «Рекорд» и по одной для стадионов «Строитель» в Шелехове и «Зенит» в Иркутске-2.



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