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Состав БК «Иркут» пополнил сербский баскетболист Филип Самойлович
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Иркутск. Сибирские новости - Состав БК «Иркут» пополнил сербский баскетболист Филип Самойлович. Контракт с ним подписан на сезон 2017 - 18 годов.
Филип Самойлович (13.11.1990 г.р.) по игровому апмлуа защитник-разыгрывающий. Выступал за «Беовук» (г. Белград, Сербия), «Морнар» (г. Бар, Черногория), «Стяуа» (г. Бухарест, Румыния), «Златорог» (г. Лашко, Словения), «Черноморец» (г. Бургас, Болгария), «Дунав» (г. Русе, Булгария), «Олимпик» (г. Бари, Италия).
"Предложение приехать в Иркутск поступило мне в июле лично от Александра Лукина, который видел меня раньше, когда несколько лет назад приезжал в Сербию на семинар для тренеров. Александр Михайлович знаком с Гораном Стефановичем - сербским специалистом, который работал ранее в БК «Зенит», а сейчас в БК «Спартак» в Санкт-Петербурге. Возможно, Стефанович рекомендовал меня. Это будет мой первый опыт игры за российскую команду. За вашим баскетболом я слежу, смотрю матчи «Евролиги» с участием российских клубов. Суперлига - тоже очень хороший дивизион, там много игроков, которых я знаю из Единой лиги ВТБ. Изучил историю «Иркута», знаю, что ваша команда отлично выступила в прошлом сезоне. Очень рад оказаться в Иркутске!" - прокомментировал защитник БК «Иркут» Филип Самойлович.
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2017-08-22 11:48:46
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