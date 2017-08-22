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Строительство крытого стадиона для хоккея с мячом в Иркутске оценивается почти в 5 млрд рублей

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Иркутск. Сибирские новости - Строительство крытого стадиона для хоккея с мячом в Иркутске оценивается почти в 5 млрд руб. Средства на эти цели будут предусмотрены в бюджете Иркутской области, а также в федеральной казне. Кроме того, регион рассчитывает на поддержку конькобежной федерации, поскольку стадион будет со встроенной конькобежной дорожкой. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея с мячом в Иркутской области Владимир Матиенко.

По предварительным данным, подрядчиком выступит кемеровская компания, которая в настоящее время строит ледовый дворец в Красноярске к Универсиаде.

Планируемый к строительству объект в Иркутске похож на стадион «Крылатское». Он может вместить себя до 5,5 тыс. зрителей. Стадион необходимо построить к 2020 году. Именно тогда в областном центре планируется провести чемпионат мира по хоккею с мячом. Напомним, изначально он был запланирован на 2019 год. Объект будет расположен недалеко от Ледового дворца, ближе к Ангаре.

По словам В. Матиенко, изначально проект по строительству стадиона подготовил «Иркутскграджанпроект». Однако он был жестко раскритикован. Объект, согласно ПСД, вмещает в себя порядка 4 тыс. зрителей. Кроме того, проект стадиона не понравился заказчикам ни своим внешним видом, ни своей «начинкой». На проектирование из регионального бюджета было выделено 15 млн руб.

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2017-08-22 11:53:37




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