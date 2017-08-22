Оплатить проезд в транспорте Иркутска теперь можно банковской картой

12:43 - Иркутск. Сибирские новости - Оплатить проезд в муниципальном транспорте Иркутска теперь можно через мобильный …

Губернатор предлагает изменить структуру правительства Иркутской области

12:37 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области предлагается ввести должность первого заместителя председателя …

Новый блок начальной школы № 66 в Иркутске примет учеников 1 сентября

12:33 - Иркутск. Сибирские новости - Новый блок начальной школы № 66 сдан в эксплуатацию и примет учеников 1 …

Владимир Путин поздравил жителей Черемхово со 100-летием города

12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил жителей Черемхово …

Для стадионов Иркутской области в 2018 году закупят четыре ледозаливочные машины

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Для стадионов Иркутской области в 2018 году закупят четыре ледозаливочные …

Строительная готовность многоквартирных домов в Братске по программе переселения превысила 70%

12:08 - Братск. Сибирские новости - Строительная готовность большинства многоквартирных домов в Братске по программе …

Строительство крытого стадиона для хоккея с мячом в Иркутске оценивается почти в 5 млрд рублей

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Строительство крытого стадиона для хоккея с мячом в Иркутске оценивается …

Состав БК «Иркут» пополнил сербский баскетболист Филип Самойлович

11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Состав БК «Иркут» пополнил сербский баскетболист Филип Самойлович. …

ЧМ 2019 года по хоккею с мячом перенесли из Иркутска в другой город по просьбе FIB и ФХМР

11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Президент Федерации хоккея с мячом в Иркутской области Владимир Матиенко …

Здание школы № 19 в Иркутске будут строить на федеральные средства

11:29 - Иркутск. Сибирские новости - На строительство нового здания школы № 19 Иркутск получит средства из федерального …