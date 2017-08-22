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Строительная готовность многоквартирных домов в Братске по программе переселения превысила 70%

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Братск. Сибирские новости - Строительная готовность большинства многоквартирных домов в Братске по программе переселения из аварийного жилья в среднем превысила 70%. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Из 40 многоквартирных домов общей площадью 105 тыс. кв. м, на сегодня строительную готовность 90 - 95% имеют 11 домов, 80 - 85% три дома и 17 домов готовы на 65 - 70%.

На завершающей стадии находится строительство домов, расположенных в Центральном районе Братска на ул. Возрождения, Янгеля, Комсомольская и Гагарина, в Падунском районе - домов ул. Набережная, 30 и пер. Лазурный, 14.

Напомним, в госпрограмме переселения указан срок ее окончания - 1 сентября 2017 года. Однако, в силу ряда объективных причин, некоторые муниципальные образования Иркутской области, включая Братск, не укладываются в обозначенный срок. По информации МП «Дирекция капитального строительства и ремонта», сроки сдачи домов по ул. Гагарина, Янгеля, Комсомольская назначены на октябрь, по ул. Возрождения - сентябрь - октябрь.

Наиболее отстающая строительная готовность на девяти домах составляет 35 - 40%. Это 16,5% от общего объема жилья, предусмотренного программой под переселение горожан из аварийных домов.

Строительство идет интенсивно в течение всего светового дня. Работы ведут пять застройщиков, на всех площадках города трудятся около 1,6 тыс. строителей.

Ход исполнения программы, целевое расходование средств и качество строительства жилья находятся на постоянном жестком контроле федеральных надзорных ведомств и органов власти всех уровней.

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2017-08-22 12:08:39




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