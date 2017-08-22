Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 22.08.2017, 18:23
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 59.14 (+59.14)
EUR 69.43 (+69.43)
10 CNY 88.67 (+88.67)
Информер праздники сегодня

Для стадионов Иркутской области в 2018 году закупят четыре ледозаливочные машины

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Для стадионов Иркутской области в 2018 году закупят четыре ледозаливочные машины. На эти цели в региональном бюджете будет предусмотрено 60 млн руб. Две машины приобретут для стадиона «Рекорд» и по одной для стадионов «Строитель» в Шелехове и «Зенит» в Иркутске-2. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея с мячом в Иркутской области Владимир Матиенко.

Он напомнил, что в этом году в Иркутск прибыла первая ледозаливочная машина американского производства марки «Zamboni». Эта машина была куплена для стадиона «Труд», всего их будет две, вторая будет поставлена в декабре. Стоимость одной машины около 15 млн руб., деньги на приобретение были выделены из областного бюджета.

Также он сообщил, что на следующий год выделены деньги на проектирование западной трибуны «Труда». Ее уберут и на этом месте построят современную трибуну с соответствующими подтрибунными помещениями.

Ссылки по теме:

2017-08-22 12:11:50




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!