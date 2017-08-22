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Владимир Путин поздравил жителей Черемхово со 100-летием города

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Иркутск. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил жителей Черемхово со 100-летием города.

«Поздравляю вас со знаменательной датой - 100-летием Черемхово. Ваш город сыграл значимую роль в истории освоения Сибири. Внес свой вклад в укрепление отечественной угольной промышленности. В летописи Черемхово - немало ярких страниц, связанных с трудовыми свершениями ваших земляков, их ратным мужеством. Важно, что сегодня жители Черемхово чтят эти богатые традиции, гордятся именами выдающихся горожан. Вместе - многое делают для развития родного края и всей России», - говорится в телеграмме.

Напомним, 4 августа В. Путин обсудил перспективы сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года с мэром Черемхово Вадимом Семёновым, пригласившим главу государства на 100-летие города.
Такое неожиданное приглашение президент получил в конце совещания, посвященного вопросам ликвидации последствий лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии. После мероприятия В. Путин сам позвал В. Семёнова поговорить, угостив чаем из шиповника. Глава государства предложил рассказать о празднике, который предстоит в городе по случаю юбилея.

«Я хоть и большой поклонник футбола, но говорили мы не только об этом. Я его пригласил в Черемхово: в этом году город отмечает 100-летие. Конечно, он человек занятой, не приедет. Я попросил хотя бы поздравить нас телеграммой. Говорили о дзюдо, боксе, Черемховском театре, о Гуркине», - сообщил В. Семёнов в беседе с «Сибирскими новостями».

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2017-08-22 12:16:45




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