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Новый блок начальной школы № 66 в Иркутске примет учеников 1 сентября

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Иркутск. Сибирские новости - Новый блок начальной школы № 66 сдан в эксплуатацию и примет учеников 1 сентября. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников оценил готовность объекта и качество строительных работ.

По информации начальника МКУ «УКС г. Иркутска» Ильи Кручинина, площадь здания нового блока начальной школы - более 5,5 тыс. кв. м. Объем инвестиций составил около 230 млн руб. Новый корпус начальной школы в предместье Рабочее построен, чтобы обеспечить местами в школьных учреждениях жителей строящихся домов. В здании завершены отделочные работы, проведен монтаж пищеблока, окончена поставка оборудования.

"Здесь будут учиться самые маленькие школьники. Подобный проект подходит к действующим школам, как дополнительный. В настоящее время у нас ведется проектирование по привязке таких модулей еще в ряде школ, - подчеркнул Дмитрий Бердников. - Потребность в новых общеобразовательных учреждениях существует во многих районах города и эту задачу мы выполняем поэтапно".

Директор школы № 66 Вячеслав Федоров сообщил, что в начальной школе будут обучаться ученики с 1 по 3 класс, при двусменном режиме будет принято 560 детей. В начальном блоке размещены учебные классы, оборудованные интерактивными досками и проекторами, спортивный, актовый и музыкальный залы, столовая. Возможности нового здания позволяют организовать группы продленного дня. Кроме того, в начальном блоке оснащены лингафонный и компьютерный классы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья здание школы оборудовано специальным лифтом и санузлами на этажах. Также оснащен медицинский кабинет со стоматологическим оборудованием. Отдельный учебный блок начальных классов имеет выход на территорию школы, где размещены спортивные и игровые площадки, оборудованные необходимым инвентарем.

"Для ребят подготовлены просторные светлые классы. У учеников первых, вторых, третьих классов будет свое новое уютное помещение, своя столовая, свой спортзал и многое другое. Педагогический коллектив сформирован и готов к работе", - подчеркнул Вячеслав Федоров.

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2017-08-22 12:33:06




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