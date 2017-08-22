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Губернатор предлагает изменить структуру правительства Иркутской области

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области предлагается ввести должность первого заместителя председателя правительства. Соответствующий проект закона с поправками к региональному Уставу внес в Законодательное Собрание губернатор Сергей Левченко.

«На первого заместителя губернатора - председателя правительства Иркутской области одновременно возложено решение проблем стратегического характера, от решения которых зависит эффективное развитие региона, а также вопросов текущего государственного управления. В этой связи полномочия по координации деятельности органов исполнительной власти Иркутской области целесообразно возложить на первого заместителя председателя правительства. Принятие проекта закона направлено на изменение структуры правительства Иркутской области путем ее дополнения должностью первого заместителя председателя правительства», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Проектом закона дополняются полномочия губернатора по формированию правительства в части назначения на должность и освобождения от должности первого заместителя председателя правительства. Дополняются полномочия первого заместителя губернатора - председателя правительства Иркутской области по внесению предложений о назначении на должность и освобождении от должности первого заместителя председателя правительства. Принятие проекта закона не потребует дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета. Документ рассмотрят 25 августа на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении ЗС.

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2017-08-22 12:37:42




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