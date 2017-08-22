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Оплатить проезд в транспорте Иркутска теперь можно банковской картой
12:43 - Иркутск. Сибирские новости - Оплатить проезд в муниципальном транспорте Иркутска теперь можно через мобильный …
Губернатор предлагает изменить структуру правительства Иркутской области
12:37 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области предлагается ввести должность первого заместителя председателя …
Новый блок начальной школы № 66 в Иркутске примет учеников 1 сентября
12:33 - Иркутск. Сибирские новости - Новый блок начальной школы № 66 сдан в эксплуатацию и примет учеников 1 …
Владимир Путин поздравил жителей Черемхово со 100-летием города
12:16 - Иркутск. Сибирские новости - Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил жителей Черемхово …
Для стадионов Иркутской области в 2018 году закупят четыре ледозаливочные машины
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Для стадионов Иркутской области в 2018 году закупят четыре ледозаливочные …
Строительная готовность многоквартирных домов в Братске по программе переселения превысила 70%
12:08 - Братск. Сибирские новости - Строительная готовность большинства многоквартирных домов в Братске по программе …
Строительство крытого стадиона для хоккея с мячом в Иркутске оценивается почти в 5 млрд рублей
11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Строительство крытого стадиона для хоккея с мячом в Иркутске оценивается …
Состав БК «Иркут» пополнил сербский баскетболист Филип Самойлович
11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Состав БК «Иркут» пополнил сербский баскетболист Филип Самойлович. …
ЧМ 2019 года по хоккею с мячом перенесли из Иркутска в другой город по просьбе FIB и ФХМР
11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Президент Федерации хоккея с мячом в Иркутской области Владимир Матиенко …
Здание школы № 19 в Иркутске будут строить на федеральные средства
11:29 - Иркутск. Сибирские новости - На строительство нового здания школы № 19 Иркутск получит средства из федерального …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в среду ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, днем грозы, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о запуске новой прокалочной печи на Иркутском алюминиевом заводе. Инвестиции в проект составили 23,7 млн долларов США.
Пресс-релиз
Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.