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Оплатить проезд в транспорте Иркутска теперь можно банковской картой

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Оплатить проезд в муниципальном транспорте Иркутска теперь можно через мобильный терминал посредством банковской карты.

С 22 августа проезд на общественном муниципальном транспорте Иркутска можно оплатить не только транспортными картами, но и банковскими картами международных платежных систем с бесконтактной технологией, мобильными телефонами, «умными часами», другими современными гаджетами, поддерживающими функцию бесконтактной оплаты. Для удобства разработан специальный личный кабинет пассажира, где владелец карты сможет увидеть историю своих поездок, распечатать билет, а также получить ответы на часто задаваемые вопросы о функционировании сервиса.

Электронная система оплаты проезда действует во всех троллейбусах, трамваях и 160 муниципальных автобусах.

Оплата проходит в одно касание - пассажир прикладывает бесконтактную карту к мобильному терминалу и списание средств в размере 15 руб. происходит автоматически. Также терминал выдает «билетик»-квитанцию об оплате проезда. Комиссия по платежу не взимается. К оплате принимаются карты любых банков.

«При этом мы хотели бы поощрить владельцев карт Сбербанка, и для участников программы «Спасибо от Сбербанка» планируем ввести повышенные бонусы до 20% за «безналичные поездки». Необходимо отметить, что наш банк намерен и дальше способствовать развитию безналичных платежей, и в том числе на транспорте. У нас есть различные технологии для оборудования безналичным расчетом всех видов коммерческого транспорта», - поделилась управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер.

Напомним, что пилотный проект электронной оплаты проезда на общественном транспорте получил положительные отзывы от иркутян. Он был запущен в областном центре в апреле 2017 года и был реализован при участии администрации Иркутска, ПАО «Сбербанк» и платежной системы Mastercard.

«Второй этап - это единые льготные карты для школьников и студентов. Потом у студентов будет отдельный единый проездной билет. Карты появятся уже к концу этого года», - прокомментировала заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

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2017-08-22 12:43:00




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