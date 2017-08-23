|
Движение транспорта по улице 1-я Советская в Иркутске ограничат на два месяца
12:03 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице 1-й Советской в Иркутске на участке от ул. …
Погорельцы в Тайшетском районе не могут получить выплаты на жилье из-за отсутствия документов на право собственности
11:58 - Тайшет. Сибирские новости - Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир …
На ремонт зимника Тулун – Якутск направят 37 млн рублей
11:50 - Москва. Сибирские новости - Упрдор «Вилюй» объявил аукцион по отбору подрядчика по ликвидации …
Почти 800 тыс. рублей задолженности по штрафам оплатили автомобилисты в ходе совместного рейда приставов и ГИБДД
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению …
Строительная компания пытается помешать благоустройству бульвара Постышева в Иркутске
11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Строительная компания пытается помешать благоустройству бульвара Постышева …
ОНФ предлагает создать «зеленый щит» вокруг Иркутска
11:24 - Иркутск. Сибирские новости - Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской …
На подготовку школ и детских садов к учебному году в Братске было направлено почти 80 млн рублей
11:15 - Братск. Сибирские новости - В Братске на подготовку учреждений образования к учебному году было направлено …
Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 26 августа
11:11 - Иркутск. Сибирские новости - Массовый велозаезд будет проходить в Иркутске 26 августа с 20:00 до 21:00. …
«Транснефть» завершила реконструкцию участка магистрального нефтепровода Красноярск – Иркутск
11:07 - Иркутск. Сибирские новости - В зоне ответственности Красноярского районного нефтепроводного управления …
На деревоперерабатывающих предприятиях Иркутской области выявлено около 500 нарушений пожарной безопасности
11:02 - Иркутск. Сибирские новости - На деревоперерабатывающих предприятиях Иркутской области во время внеплановых …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ночью в центральных, южных, Жигаловском, Качугском, Усть-Кутском, Киренском районах, в горах Восточного Саяна небольшие, умеренные дожди, местами ливневые дожди.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.