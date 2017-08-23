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На деревоперерабатывающих предприятиях Иркутской области выявлено около 500 нарушений пожарной безопасности

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Иркутск. Сибирские новости - На деревоперерабатывающих предприятиях Иркутской области во время внеплановых проверок, организованных надзорными органами в области пожарного надзора, выявлено 364 нарушения.

С начала пожароопасного периода проведено 90 проверок лесоперерабатывающих организаций, собственников и арендаторов земель сельскохозяйственного назначения. Всего выявлено 497 нарушений. К административной ответственности привлечены 17 юридических лиц, 23 должностных лица и шесть граждан.

«Государственные инспекторы по пожарному надзору обращают внимание, что любое деревообрабатывающее производство требует строгого соблюдения мер пожарной безопасности», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Среди возможных причин пожаров выделяют неисправность электропроводки, которая может привести к короткому замыканию, нарушение правил обращения с легковоспламеняющимися жидкостями, несвоевременная уборка производственных помещений и рабочих мест, курение в неположенных местах, неосторожное обращение с огнем.

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2017-08-23 11:02:18




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