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«Транснефть» завершила реконструкцию участка магистрального нефтепровода Красноярск – Иркутск

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Иркутск. Сибирские новости - В зоне ответственности Красноярского районного нефтепроводного управления (РНУ) (филиал АО «Транснефть - Западная Сибирь») завершены работы по реконструкции участка Рыбинская - Тайшет магистрального нефтепровода (МН) Красноярск - Иркутск.

Протяженность реконструируемого участка МН Красноярск - Иркутск составила порядка 32 км. Работы были выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) объектов АО «Транснефть - Западная Сибирь».

Комплекс работ включал монтаж, укладку и засыпку участка нефтепровода. Для проверки готовности объекта к восприятию эксплуатационных нагрузок специалисты провели гидравлические испытания. После пропуска профилемера выполнено подключение участка к действующей системе магистральных нефтепроводов и к системе электрохимзащиты.

«Также в рамках реконструкции объекта проведена замена четырех переходов МН через автодороги, в том числе через федеральную трассу «Байкал». Замена переходов производилась бестраншейным методом», - сообщает пресс-служба компании.

Как отметил начальник управления капитального строительства АО «Транснефть - Западная Сибирь» Михаил Шмидер, реконструкция объекта Рыбинская - Тайшет проходила в сложных природных условиях. «Для почвы Красноярского края характерны пучинистость, болотообразования, подтопления, встречаются специфические органические грунты. Почти 15% трассы заболочено. Поэтому для обеспечения надежной эксплуатации после выполненной реконструкции на участке МН проведена балластировка трубопровода», - отметил он.

Специалисты использовали порядка 500 комплектов балластирующих устройств охватывающего типа (БУОТ) и чугунных балластирующих устройств (ЧБУ).

На объекте полностью завершен монтаж кабельных эстакад, вантузов, колодцев для укрытия патрубка вантузов, обустройство задвижек. Выполнена техническая рекультивация участка МН, установлены опознавательные знаки.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2017 года.

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2017-08-23 11:07:30




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