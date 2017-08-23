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Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 26 августа

Фото: Юрий Назыров
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Иркутск. Сибирские новости - Массовый велозаезд будет проходить в Иркутске 26 августа с 20:00 до 21:00. Для проведения мероприятия на это время будут закрыты для движения транспорта следующие улицы: Нижняя Набережная, Сурикова, Чудотворская, Цесовская Набережная, бульвар Гагарина, Крассного Восстания, переулок Сударева.

Улицы будут открывать для проезда автомобильного транспорта после проезда всех участников. Стартует и финиширует велозаезд на площади перед стадионом «Труд», сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-08-23 11:11:21




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