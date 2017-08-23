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На подготовку школ и детских садов к учебному году в Братске было направлено почти 80 млн рублей

Фото: ГУ МВД
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Братск. Сибирские новости - В Братске на подготовку учреждений образования к учебному году было направлено 76,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На ремонт детских садов израсходовано 40 млн руб, школ - 34,5 млн, учреждения дополнительного образования - 2,1 млн руб. Средства выделены из городского и областного бюджетов, а также предприятиями и организациями.

В образовательных организациях проведен косметический ремонт, ремонт сантехнического и электрического оборудования, выполнены работы по обрезке и валке деревьев на прилегающих к зданиям территориях. В пяти школах и шести детских садах заменены ограждения, в четырех школах и одном детском саду ограждения отремонтированы. На эти цели было направлено 25,1 млн руб. В 38 образовательных учреждениях выполнен ремонт кровель на общую сумму 9,5 млн руб. В девяти школах и 11 дошкольных учреждениях заменены деревянные оконные блоки на пластиковые, затраты - 5,8 млн руб. Подготовка к отопительному сезону профинансирована на 10 млн руб.

Всего в Братске работают 107 учреждений образования, в том числе 40 школ, 60 детских садов, две спортивные школы, пять учреждений дополнительного образования. Все учреждения прошли приемку к учебному году.

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2017-08-23 11:15:49




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