Движение транспорта по улице 1-я Советская в Иркутске ограничат на два месяца

12:03 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице 1-й Советской в Иркутске на участке от ул. …

Погорельцы в Тайшетском районе не могут получить выплаты на жилье из-за отсутствия документов на право собственности

11:58 - Тайшет. Сибирские новости - Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир …

На ремонт зимника Тулун – Якутск направят 37 млн рублей

11:50 - Москва. Сибирские новости - Упрдор «Вилюй» объявил аукцион по отбору подрядчика по ликвидации …

Почти 800 тыс. рублей задолженности по штрафам оплатили автомобилисты в ходе совместного рейда приставов и ГИБДД

11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению …

Строительная компания пытается помешать благоустройству бульвара Постышева в Иркутске

11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Строительная компания пытается помешать благоустройству бульвара Постышева …

ОНФ предлагает создать «зеленый щит» вокруг Иркутска

11:24 - Иркутск. Сибирские новости - Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской …

На подготовку школ и детских садов к учебному году в Братске было направлено почти 80 млн рублей

11:15 - Братск. Сибирские новости - В Братске на подготовку учреждений образования к учебному году было направлено …

Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 26 августа

11:11 - Иркутск. Сибирские новости - Массовый велозаезд будет проходить в Иркутске 26 августа с 20:00 до 21:00. …

«Транснефть» завершила реконструкцию участка магистрального нефтепровода Красноярск – Иркутск

11:07 - Иркутск. Сибирские новости - В зоне ответственности Красноярского районного нефтепроводного управления …

На деревоперерабатывающих предприятиях Иркутской области выявлено около 500 нарушений пожарной безопасности

11:02 - Иркутск. Сибирские новости - На деревоперерабатывающих предприятиях Иркутской области во время внеплановых …