|
..
|Центробанк РФ
|USD
|59.04
|
↓
|
(-0.10)
|EUR
|69.59
|
↑
|
(+0.16)
|10 CNY
|88.65
|
↓
|
(-0.02)
|
ОНФ предлагает создать «зеленый щит» вокруг Иркутска
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской области обратились в Общественную палату региона с инициативой создания «зеленого щита» вокруг города. Активисты предлагают создать лесозащитный пояс вокруг Иркутска радиусом 30 - 40 км. Границы защитного пояса пройдут в районе населенных пунктов Турская, Худяково, Бурдугуз, Большой Луг, Моты, Архиреевка, Биликтуй.
Ранее представители Общероссийского народного фронта в Иркутской области провели экспертное совещание с участием экологов и специалистов в сфере кадастра и лесного хозяйства. Участники совещания обсудили возможное определение границ лесопарковых территорий вокруг Иркутска и включение их в лесопарковый защитный пояс. По итогам заседания активисты ОНФ подготовили ходатайство в Общественную палату Иркутской области. Согласно федеральному законодательству, Общественная палата в течение месяца после получения данного документа должна организовать общественные слушания о создании лесопаркового пояса и, в случае одобрения, отправить итоговый документ в Законодательное Собрание области.
Координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович отметил, что создание «зеленого щита» для Иркутска особо актуальная тема. «Вокруг города осталось мало зеленых зон. Долгое время городские леса массово сокращались, они вырубались «черными лесорубами», заготавливались жителями для собственных нужд. В связи с этим Народный фронт в Иркутской области давно предлагал объявить мораторий на вырубку леса в Иркутском лесничестве. На определенный срок это было сделано. Теперь же после вступления в силу закона о «зеленом щите» мы сможем эту проблему решить системно», - цитирует С. Апановича пресс-служба регионального исполкома ОНФ.
Он отметил, что создание «зеленого щита» позволит улучшить экологическую обстановку, остановить вырубки лесов, при этом усилится режим охраны, поскольку в лесозащитных зонах запрещается размещение любых свалок, хранение и утилизация отходов, а также разработка месторождений полезных ископаемых.
Напомним, в июле 2016 года глава государства подписал созданный по инициативе Народного фронта так называемый закон «о зеленом щите», предусматривающий создание вокруг каждого города лесозащитных зон - особых территорий с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.
В «зеленый щит» включаются не только леса, но и рекреационные зоны, территории зеленых насаждений больниц, образовательных учреждений, реки и водоохранные зоны, озера. Для создания «зеленого пояса» некоммерческие организации, органы государственной власти или органы местного самоуправления обращаются с ходатайством в Общественную палату того субъекта России, на территории которого планируется его создание.
Ссылки по теме:
2017-08-23 11:24:12
Комментарии
|
|
Движение транспорта по улице 1-я Советская в Иркутске ограничат на два месяца
12:03 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице 1-й Советской в Иркутске на участке от ул. …
Погорельцы в Тайшетском районе не могут получить выплаты на жилье из-за отсутствия документов на право собственности
11:58 - Тайшет. Сибирские новости - Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир …
На ремонт зимника Тулун – Якутск направят 37 млн рублей
11:50 - Москва. Сибирские новости - Упрдор «Вилюй» объявил аукцион по отбору подрядчика по ликвидации …
Почти 800 тыс. рублей задолженности по штрафам оплатили автомобилисты в ходе совместного рейда приставов и ГИБДД
11:45 - Иркутск. Сибирские новости - Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению …
Строительная компания пытается помешать благоустройству бульвара Постышева в Иркутске
11:37 - Иркутск. Сибирские новости - Строительная компания пытается помешать благоустройству бульвара Постышева …
ОНФ предлагает создать «зеленый щит» вокруг Иркутска
11:24 - Иркутск. Сибирские новости - Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской …
На подготовку школ и детских садов к учебному году в Братске было направлено почти 80 млн рублей
11:15 - Братск. Сибирские новости - В Братске на подготовку учреждений образования к учебному году было направлено …
Движение транспорта в центре Иркутска ограничат 26 августа
11:11 - Иркутск. Сибирские новости - Массовый велозаезд будет проходить в Иркутске 26 августа с 20:00 до 21:00. …
«Транснефть» завершила реконструкцию участка магистрального нефтепровода Красноярск – Иркутск
11:07 - Иркутск. Сибирские новости - В зоне ответственности Красноярского районного нефтепроводного управления …
На деревоперерабатывающих предприятиях Иркутской области выявлено около 500 нарушений пожарной безопасности
11:02 - Иркутск. Сибирские новости - На деревоперерабатывающих предприятиях Иркутской области во время внеплановых …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг ожидается переменная облачность. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы, ночью в центральных, южных, Жигаловском, Качугском, Усть-Кутском, Киренском районах, в горах Восточного Саяна небольшие, умеренные дожди, местами ливневые дожди.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
Две машины прорезки периферии анода поступили на Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ в рамках реализации программы технического перевооружения предприятия.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил новый конкурс «Мои другие правила». Клиенты оператора могут стать героями очередной рекламной кампании и увидеть свои изображения на билбордах, а также в салонах связи Tele2.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, сообщает, что с 17 по 20 августа на площадке перед ТКЦ «Братск-Арт» будет работать онлайн-кинотеатр под открытым небом. С четверга по воскресенье горожане смогут бесплатно смотреть популярные кинофильмы и убедиться в качестве мобильного 4G-интернета.