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ОНФ предлагает создать «зеленый щит» вокруг Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Иркутской области обратились в Общественную палату региона с инициативой создания «зеленого щита» вокруг города. Активисты предлагают создать лесозащитный пояс вокруг Иркутска радиусом 30 - 40 км. Границы защитного пояса пройдут в районе населенных пунктов Турская, Худяково, Бурдугуз, Большой Луг, Моты, Архиреевка, Биликтуй.

Ранее представители Общероссийского народного фронта в Иркутской области провели экспертное совещание с участием экологов и специалистов в сфере кадастра и лесного хозяйства. Участники совещания обсудили возможное определение границ лесопарковых территорий вокруг Иркутска и включение их в лесопарковый защитный пояс. По итогам заседания активисты ОНФ подготовили ходатайство в Общественную палату Иркутской области. Согласно федеральному законодательству, Общественная палата в течение месяца после получения данного документа должна организовать общественные слушания о создании лесопаркового пояса и, в случае одобрения, отправить итоговый документ в Законодательное Собрание области.

Координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Апанович отметил, что создание «зеленого щита» для Иркутска особо актуальная тема. «Вокруг города осталось мало зеленых зон. Долгое время городские леса массово сокращались, они вырубались «черными лесорубами», заготавливались жителями для собственных нужд. В связи с этим Народный фронт в Иркутской области давно предлагал объявить мораторий на вырубку леса в Иркутском лесничестве. На определенный срок это было сделано. Теперь же после вступления в силу закона о «зеленом щите» мы сможем эту проблему решить системно», - цитирует С. Апановича пресс-служба регионального исполкома ОНФ.

Он отметил, что создание «зеленого щита» позволит улучшить экологическую обстановку, остановить вырубки лесов, при этом усилится режим охраны, поскольку в лесозащитных зонах запрещается размещение любых свалок, хранение и утилизация отходов, а также разработка месторождений полезных ископаемых.

Напомним, в июле 2016 года глава государства подписал созданный по инициативе Народного фронта так называемый закон «о зеленом щите», предусматривающий создание вокруг каждого города лесозащитных зон - особых территорий с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.

В «зеленый щит» включаются не только леса, но и рекреационные зоны, территории зеленых насаждений больниц, образовательных учреждений, реки и водоохранные зоны, озера. Для создания «зеленого пояса» некоммерческие организации, органы государственной власти или органы местного самоуправления обращаются с ходатайством в Общественную палату того субъекта России, на территории которого планируется его создание.

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2017-08-23 11:24:12




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