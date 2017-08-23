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Строительная компания пытается помешать благоустройству бульвара Постышева в Иркутске
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Иркутск. Сибирские новости - Строительная компания пытается помешать благоустройству бульвара Постышева в Иркутске. Жители собрали около тысячи подписей под обращением к мэру города Дмитрию Бердникову и депутатам городской Думы с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольга Иванова.
"На сегодня земельный участок находится в муниципальной собственности. Но так было не всегда. Ранее свои права на землю заявляла компания ФСК «Лидер», которой даже удалось зарегистрировать на участке некий объект капитального строительства. Однако никто из местных жителей никаких строений на данной территории никогда не видел. Кроме этого, руководитель компании обращался с предложением построить здесь высотное здание, хотя по градостроительной документации это рекреационная зона. Ничего, кроме парка или сквера, на бульваре Постышева быть не может. Тем не менее, у предпринимателя другая позиция. Он обратился в суд и пытается оспорить право провести благоустройство данной площадки. Возникает ситуация, при которой смутные притязания предпринимателя могут помешать реализации грандиозного проекта", - подчеркнула Ольга Иванова.
Напомним, что бульвар Постышева вошел в перечень общественных пространств, которые на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов благоустраивают в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, в ходе интернет-голосования, которое проходило в апреле, более 30 тысяч иркутян проголосовали за его благоустройство. В рамках разработки проекта были проведены обсуждения с жителями, совместно определены виды и объемы предполагаемых работ. Здесь планируют отремонтировать лестницу, провести дополнительное озеленение, установить кованные часы, разместить детские и спортивные зоны, круглогодичную горку для тюбинга, оборудовать парковку. Планируется, что по результатам аукциона к работам приступят уже в начале сентября.
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2017-08-23 11:37:08
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