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Почти 800 тыс. рублей задолженности по штрафам оплатили автомобилисты в ходе совместного рейда приставов и ГИБДД

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Иркутск. Сибирские новости - Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению злостных неплательщиков административных штрафов. Всего было проверено около 1,2 тыс. граждан, из которых около 500 оказались должниками. Более 300 автомобилистов оплатили долги на месте на сумму 753 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. У 10 граждан было арестовано имущество в счет имеющейся задолженности по административным штрафам ГИБДД на сумму 359 тыс. руб.

Напомним, узнать о наличии штрафа можно в любом из регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, либо на сайте Госавтоинспекции МВД России www.gibdd.ru, на портале Госуслуг, о наличии задолженности - на сайте УФССП России по Иркутской области www.r38.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств». Судебные приставы вправе временно ограничить гражданина, имеющего задолженность более 10 тыс. руб. и не желающего добровольно погасить долг, в праве управления любым видом транспорта. Как только должник оплатит штрафы, информация о снятии ограничения поступит в подразделения ГИБДД.

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2017-08-23 11:45:22




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