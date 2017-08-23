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На ремонт зимника Тулун – Якутск направят 37 млн рублей

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Москва. Сибирские новости - Упрдор «Вилюй» объявил аукцион по отбору подрядчика по ликвидации деформаций и повреждений автозимника автомобильной дороги федерального значения А-331 «Вилюй» Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск. Из федерального бюджета на эти цели направят 37 млн руб., сообщается на сайте «РТС-тендер». Заявки принимаются до 6 сентября. Дата проведения электронного аукциона - 11 сентября.

Работы запланированы с целью улучшения транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличения пропускной способности существующего автозимника автомобильной дороги А-331 «Вилюй», на участке п. Верхнемарково Иркутской области - с. Таас Юрях Республики Саха (Якутия), говорится в документах аукциона.

Подрядчику необходимо привести в нормативное состояние продольные уклоны на спусках и подъемах автозимника (12 участков общей протяженностью 10,8 км), устранить колейность на автозимнике (семь участков протяженностью 6,45 км). Кроме того, предусмотрены работы по уширению существующей насыпи шириной 4 - 6,5 м (пять участков общей протяженностью 30 км). Сроки выполнения работ - с даты заключения контракта до 10 декабря 2017 года.

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2017-08-23 11:50:38




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